Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Елена Синица Директор по развитию оперного театра назначена и. о. министра культуры Пермского края Сегодня Аллу Платонову представили коллективу ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

Алла Платонова

И. о. министра культуры Пермского края назначена экс-директор по развитию Пермского академического театра оперы и балета Алла Платонова. Сегодня утром её представили коллективу ведомства, передаёт «Коммерсантъ-Прикамье».

Пост главы минкульта был вакантным с конца прошлого года, после увольнения Вячеслава Торчинского.





По информации «Нового компаньона», это не временное назначение, в дальнейшем Алла Платонова займёт должность министра культуры края.





Обязанности директора эндаумент-фонда Пермского театра оперы и балета (который возглавляла Платонова) пока будет исполнять начальник отдела по работе с партнёрами Юлия Козлова. Окончательное решение о кандидатуре директора фонда должен принять управляющий совет фонда.





Алла Платонова родилась в семье музыкантов. Получила начальное музыкальное образование по классу виолончели. В 2000-м окончила филологический факультет Пермского классического университета. Во время обучения была признана лучшим режиссёром вуза (1997). С 2001 года работает в Пермском академическом театре оперы и балета.





С 2001 по 2004 год занимала должность менеджера отдела маркетинга. Затем с 2004 по 2007 год была начальником отдела маркетинга (позже — отдел по связям с общественностью). Также принимала участие в подготовке и проведении Международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» (ныне — Дягилевский фестиваль), открытого конкурса артистов балета «Арабеск», конкурсов и акций для зрителей театра.





В 2007–2013 годах Платонова являлась директором по внешнекорпоративной деятельности театра. Окончила Президентскую программу подготовки управленческих кадров (2011). Является вице-чемпионом России по Global Management Challenge 2012/2013. Позднее также стала чемпионом мира на международном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge 2014/2015.





С 2013 года Алла Платонова занимала должность директора по развитию театра.





У Аллы Платоновой четверо детей — два сына и две дочери.

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