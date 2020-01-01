Уволилась директор Пермского цирка Мария Сумишевская возглавляла учреждение с 2015 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Директор Пермского цирка Мария Сумишевская написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Последний её рабочий день в должности — 8 октября.

— В цирке много проблем, в том числе по капремонту, — сообщила Сумишевская. — Поэтому я посчитала, что будет лучше, если кто-то более молодой будет у руля.

Она поблагодарила за работу все службы предприятия и своих коллег.

Кто теперь возглавит Пермский цирк, не сообщается.

Мария Сумишевская была директором учреждения с 2015 года.

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