Уволилась директор Пермского цирка
Мария Сумишевская возглавляла учреждение с 2015 года
Директор Пермского цирка Мария Сумишевская написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Последний её рабочий день в должности — 8 октября.
— В цирке много проблем, в том числе по капремонту, — сообщила Сумишевская. — Поэтому я посчитала, что будет лучше, если кто-то более молодой будет у руля.
Она поблагодарила за работу все службы предприятия и своих коллег.
Кто теперь возглавит Пермский цирк, не сообщается.
Мария Сумишевская была директором учреждения с 2015 года.
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