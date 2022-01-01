Вячеслав Торчинский покинул пост директора Самарского театра драмы Экс-министр культуры Пермского края написал заявление об увольнении по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился с поста директора Самарского академического театра драмы им. Горького, об этом сообщает «Коммерсант-Волга».

Как пишет издание, он написал заявление «по собственному желанию».

Напомним, Вячеслав Торчинский возглавил самарский театр 9 марта 2022 года. До этого, с 2018 по 2021 год, он занимал должность министра культура Пермского края.

Торчинский был уволен из министерства в ноябре на фоне срочной необходимости освободить часть помещений Пермской художественной галереи для проведения богослужений в Спасо-Преображенском соборе, занимаемом галереей. Первоначально предполагалось, что бывший министр возглавит галерею, чтобы курировать строительство нового здания и переезд в него, однако позже руководство региона отказалось от этой идеи.





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