Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший министр культуры Пермского края может трудоустроиться в ДК им. Калинина Действующий директор ДК Сергей Елсуков в настоящее время не уволен и находится на больничном Поделиться Твитнуть

Вячеслав Торчинский

Константин Долгановский

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может возглавить ДК им. Калинина в Свердловском районе Перми. Об этом сообщают несколько источников, близких как к мэрии, так и к краевым властям, сообщили «Коммерсанту-Прикамье».

По информации «Нового компаньона», действующий директор ДК Сергей Елсуков в настоящее время не уволен и находится на больничном. В своё время именно Вячеслав Торчинский, будучи главой департамента культуры Перми, назначил Елсукова на нынешнюю должность. Кроме того, уже в ранге министра Торчинский организовал в ДК им. Калинина, открывшемся после ремонта, репетиционную базу Пермского губернского духового оркестра под руководством Евгения Тверетинова.

Вячеслав Торчинский — министр культуры Пермского края с 2018-го по конец 2021 года. С марта по июнь 2022 года занимал пост директора Самарского драматического театра, который покинул по личным причинам. В настоящее время — консультант по рекламе в строительной компании.

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