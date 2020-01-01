Елена Бардукова Директором Пермского цирка будет назначен Рихард Илгач Руководитель из Челябинска сегодня приезжает в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Рихард Илгач /фото: chel.aif.ru

Как стало известно «Новому компаньону», новым директором Пермского цирка будет назначен Рихард Илгач — нынешний руководитель Челябинского цирка, закрытого на ремонт. Сегодня Илгач приезжает в Пермь.

Напомним, в конце прошлой недели директор Пермского цирка Мария Сумишевская написала на своей странице в Facebook о решении оставить должность.

— В цирке много проблем, — сообщила Сумишевская.

По информации «Нового компаньона», у предприятия многомиллионный долг перед бюджетом, счета учреждения арестованы, сотрудникам не выплачивается заработная плата.

Рихард Илгач родился в 1964 году в Латвии. Учился в техникуме на железнодорожника, потом — в институте культуры. В Челябинск приехал в 1995 году. С тех пор работал в цирке. За эти годы прошёл путь от администратора до директора учреждения. Женат, есть сын.

Челябинский цирк был закрыт на капитальный ремонт в 2019 году. Весной 2021 года работы были остановлены, поскольку потребовалась новая проектно-сметная документация.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.