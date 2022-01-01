Елена Синица Уехавшие во время частичной мобилизации россияне смогут вернуться без правовых последствий Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Россияне, уехавшие из страны во время частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться обратно в любой момент без правовых последствий. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в своём телеграм-канале.

«Те, кто из «отъехавших» закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент — Россия правовое государство. Но серьёзной моральной ответственности кое-кому из давших дёру не избежать. Упущенную ими самими выгоду и потери от скороспелого побега за границу им вряд ли кто покроет, а принесёт ли большинству беглецов удачу оставление Отечества в опасности — большой вопрос», — написал Климов.





Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Затем минобороны пояснило , кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. Ранее также стало известно, что в Перми заработал Центр содействия мобилизованным по ошибке. Первая отправка мобилизованных жителей Пермского края прошла 27 сентября.

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