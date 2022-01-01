В уголовном деле об утонувшей в колодце шестилетней девочке появился обвиняемый Арестованному жителю Верхнечусовских Городков предъявлено обвинение и назначены экспертизы Поделиться Твитнуть

Следователь по делу о гибели шестилетней девочки в п. Верхнечусовские Городки Пермского края вручил защитнице арестованного жителя посёлка постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в убийстве, а также постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз. Об этом адвокат сообщила изданию «КП-Пермь».

Она пояснила, что первоначальное обвинение её подзащитному предъявлено в среду, 24 августа.

Напомним, 20 августа Свердловский райсуд Перми избрал меру пресечения жителю п. Верхнечусовские Городки, задержанному после гибели 6-летней девочки. Он проведёт в СИЗО два месяца.

Как писали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина якобы признался, что случайно толкнул девочку, после чего она упала в колодец и утонула. При этом отмечается, что мужчина путается в показаниях и его признание вызывает вопросы.

В СУ СКР отвечают, что ведётся следствие, и комментариев не дают.

Напомним, 12 августа в п. Верхнечусовские Городки около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ночь на 15 августа тело ребёнка обнаружили в пожарном колодце за магазином, куда направлялся ребёнок. Были назначены экспертизы. Следов насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено.

Председатель СУ СКР РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование данного дела.

В четверг, 18 августа, состоялись похороны погибшей.

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