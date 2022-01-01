Елена Синица Краевая инспекция труда выдала предостережения магазинам Duty Free и Decathlon О нормах трудового законодательства РФ напомнили также руководству фанерного комбината «Свез» Поделиться Твитнуть

Краевая госинспекция труда вновь выдала предостережения нескольким компаниям в Перми и крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, предостережение получила торговая сеть Ural Duty Free. Единственный её магазин Duty Free в Перми перестал работать в аэропорту Большое Савино из-за отсутствия международных рейсов.

Предостерегли инспекторы и руководство фанерного комбината «Свеза Уральский», объявившее о выводе части персонала в простой. На комбинате сообщили, что простой введён до 1 апреля. Временно не работают 237 человек, которым выплачивается заработная плата в размере двух третей средней заработной платы.

Кроме того, сотрудники инспекции нанесли профилактический визит в Decathlon, где также разъяснили требования трудового законодательства.

Выданы предупреждения и остановившим работу с 30 марта магазинам польских брендов GROPP, House, Mohito, Reserved.

Напомним, ранее трудовая инспекции выдавала предупреждения автосалонам, компании экспресс-доставки DNL и ряду магазинов одежды.

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