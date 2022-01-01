Мария Сыропятова В Перми закрылись магазины одежды польских брендов Не работают отделы Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohito Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В Перми закрылись магазины одежды Sinsay, Cropp, House, Reserved и Mohito в ТРЦ «iMall Эспланада». Также не работает магазин одежды Sinsay в гипермаркете «Семья». В витринах некоторых торговых точек есть пояснения, что закрытие временное или произошло «по техническим причинам».

Напомним, в начале марта владелец брендов — польский производитель одежды и владелец сети торговых точек LPP Group заявил о приостановке поставок товаров в Россию, инвестиций, планов на развитие и торговли онлайн, а 29 марта сообщил о закрытии магазинов в РФ в связи с «завершением операционной активности, необходимой для закрытия магазинов в России».

Мария Сыропятова

В Перми магазины Sinsay работали в гипермаркете «Семья» и ТРК «Планета». Точки продажи Cropp, House, Mohito были в ТРК «Планета» и МФЦ «iMall Эспланада». Также «Reserved» располагался в «iMall Эспланада» и «Планете».

Ранее о приостановке работы в России предупредили и другие международные бренды. Среди них сеть фастфуда McDonalds. Но несмотря на заявления головного офиса, в Перми заведения под этим брендом продолжили работу.





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