Мария Сыропятова Кафе McDonald’s продолжают работать в Перми Рестораны быстрого питания могут закрыться 15 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Кафе McDonald’s продолжают работу в Перми

«Новый компаньон»

В ближайшее время кафе McDonald’s не собираются прекращать работу в Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщил информированный источник.

«Поскольку весь цикл производства сети находится в России и с импортом не связан, кафе сети попытаются остаться на рынке», — отметил собеседник издания.

В понедельник, 14 марта 2022 года, в Перми продолжили работу кафе McDonald’s в гипермаркете «Семья», торговых центрах «ЦУМ» и «Планета».

Напомним, ранее McDonald’s сделал официальное заявление о временной приостановке работы всех точек в России. Ожидалось, что они закроются сегодня. В понедельник McDonald’s подтвердил временную приостановку работы сети в России, заявив, что предприятия будут работать 14 марта до завершения производственных процессов, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

Всего в Перми расположено шесть точек McDonald’s.

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