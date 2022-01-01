Инспекция труда предостерегла руководителей пермских автосалонов Audi, BMW, Infiniti, Mercedes-Benz Менеджерам напомнили о нормах трудового законодательства РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инспекция труда Пермского края нанесла профилактические визиты в пермские автосалоны Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, BMW. Руководителей предприятий ООО «Премьер», ООО «Автомобили Баварии», ООО «Лаки Моторс», ООО «Зостмайер Автомобили» ещё раз предостерегли от нарушения трудовых прав сотрудников.

Руководителям напомнили, что в случае закрытия уведомления должны быть выданы письменно за два месяца, а простой обязан оплачиваться в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Напомним, это не первый визит инспекторов труда в пермские автосалоны за последний месяц.

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