Инспекция труда выдала автосалонам Перми предостережения на случай закрытия И разъяснила права их работникам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми представители трудовой инспекции нанесли профилактические визиты в автосалоны Перми. Они выдали руководителям предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав работников в случае закрытия предприятий. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, руководителям напомнили, что о простое сотрудники должны быть предупреждены в письменной форме не позднее чем за два месяца. Кроме того, в этот период они должны получать не менее двух третей средней зарплаты.

Инспекторы также уведомили работников, что в случае досрочного расторжения трудового договора или задержки зарплаты они могут сообщить об этом по телефону горячей линии +7 (342) 298-01-50.

Предостережения выданы автоцентрам «Сатурн-Р-Авто», «Брайт Парк Сервис», «Драйв Авто», «Восток Моторс», «Вега-Моторс», «Форвард-Авто», «Обухов Автосервис» и «Тойота Центр Урал».

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