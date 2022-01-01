В Пермском крае выдано предостережение компании экспресс-доставки DHL В начале марта она приостановила доставку корреспонденции в Россию Поделиться Твитнуть

Сотрудники Государственной инспекции труда в Пермском крае выдали предостережение компании АО «ДХЛ Интернешнл» о недопустимости нарушения трудовых прав работников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Компанию предупредили, что нарушение трудового законодательства влечёт за собой штраф до 70 тыс. рублей и дисквалификацию руководителя организации до трёх лет.

Госинспекция труда выдаёт подобные предостережения компаниям, объявившим о приостановке деятельности в РФ на фоне военного конфликта в Украине.

В начале марта логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию, при этом отправка из страны и в её границах продолжала осуществляться.

DHL Express является одним из лидеров международного рынка в области экспресс-доставки с экспертизой. Компания работает в 220 странах мира, в России — с 1984 года.





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