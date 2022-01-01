Мария Сыропятова Пермские магазины Adidas, Crocs, Levis, Pandora, Hugo Boss, Uniqlo получили предупреждения о недопустимости нарушения трудовых прав И пригрозили штрафами Поделиться Поделиться Твитнуть

Отдел Uniqlo в МФЦ «Эспланада»

Олег Антонов

Государственная инспекция труда в Пермском крае выписала предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав владельцам магазинов Adidas, Crocs, Levis, Pandora, Hugo Boss, Uniqlo. Ранее бренды заявили о приостановке своей работы в РФ в связи с военной операцией в Украине.

Инспекторы дали разъяснения администрациям торговых точек как по закону следует поступать в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, сокращения сотрудников или ликвидации организации. Нарушение норм может обернуться для собственников штрафами до 70 тыс руб., дисквалификацией руководителя организации сроком до трёх лет и пр.

Ранее краевая инспекция труда предупредила закрытые магазины H&M, Zara, Bershka, Puma, Pull & Bear, Sephora, Zarina, Malibu shop о нарушении прав работников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.