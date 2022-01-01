Краевая инспекция труда предупредила закрытые магазины иностранных брендов о нарушении прав работников Предостережения получили H&M, Zara, Bershka, Puma, Pull & Bear, SEPHORA, Zarina, Maliby shop и другие Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Сотрудники Государственной инспекции труда в Пермском крае провели рейд по пермским магазинам иностранных брендов, заявивших о прекращении или приостановлении работы в РФ.

По результатам мониторинга отделам OYSHO, Pull & Bear, Stradivarius, H&M, Zara, Bershka, Puma, Pudding, SEPHORA, Zarina, BAGOZZA, Maliby shopо, Lime были выданы предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В инспекции труда напомнили, что в случае закрытия магазина время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Об этом сказано в ст 72.2 ТК РФ.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель должен уведомить работника письменно и не позднее, чем за два месяца.

Работники закрытых магазинов в случае досрочного расторжения трудовых договоров, а также при задержке выдачи заработной платы имеют право обратиться с жалобой в Госинспекцию труда.

Напомним, на фоне ситуации в Украине по состоянию на 10 марта из России ушли или приостановили деятельность около 400 западных компаний и брендов.

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