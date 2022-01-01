Мария Сыропятова Decathlon планирует приостановить работу магазина и пункта выдачи в Перми Ранее в компании заявляли, что закрываться не будут Поделиться Твитнуть

Французская сеть товаров для спорта Decathlon собирается приостановить работу своих подразделений в России. Среди них — магазин и пункт выдачи товаров в Перми.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — цитирует заявление компании РИА «Новости».

В Перми у Decathlon есть магазин на ш. Космонавтов, 393/1 и пункт выдачи на ул. Революции, 13 к. 1 (у гипермаркета «Семья»).

Напомним, ранее французская торговая сеть Decathlon заявляла о намерении остаться и даже расширить свою деятельность в России.





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