В пермском аэропорту закрылся магазин Duty Free Причина — отсутствие покупателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В международном аэропорту Пермь закрылся магазин беспошлинной торговли Duty Free.

Как сообщил порталу «В курсе» гендиректор ООО «Урал Дюти Фри» Рустем Шредер, причина закрытия магазина — отсутствие покупателей, так как авиакомпании практически полностью свернули международные полётные программы.

По словам Шредера, магазин заработает снова, как только из Большого Савино возобновятся международные перелёты. «Будут рейсы — будем работать», — отметил руководитель.

Напомним, в России с 6 марта приостановлены полёты за рубеж на фоне массовых арестов самолётов, находящихся в лизинге у иностранных перевозчиков.

Добавим, что с 12 марта в бизнес-залах международного аэропорта «Пермь» приостановлено обслуживание участников программ лояльности Priority Pass и Lounge Key.

А накануне стало известно, что в расписании Большого Савино исчезли рейсы из Перми в Анталью авиакомпании Azur Air. Полёты на турецкий курорт должны были стартовать 3 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.