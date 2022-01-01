В пермском аэропорту закрылся магазин Duty Free
Причина — отсутствие покупателей
В международном аэропорту Пермь закрылся магазин беспошлинной торговли Duty Free.
Как сообщил порталу «В курсе» гендиректор ООО «Урал Дюти Фри» Рустем Шредер, причина закрытия магазина — отсутствие покупателей, так как авиакомпании практически полностью свернули международные полётные программы.
По словам Шредера, магазин заработает снова, как только из Большого Савино возобновятся международные перелёты. «Будут рейсы — будем работать», — отметил руководитель.
Напомним, в России с 6 марта приостановлены полёты за рубеж на фоне массовых арестов самолётов, находящихся в лизинге у иностранных перевозчиков.
Добавим, что с 12 марта в бизнес-залах международного аэропорта «Пермь» приостановлено обслуживание участников программ лояльности Priority Pass и Lounge Key.
А накануне стало известно, что в расписании Большого Савино исчезли рейсы из Перми в Анталью авиакомпании Azur Air. Полёты на турецкий курорт должны были стартовать 3 апреля.
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