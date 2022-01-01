Авиакомпания Azur Air отменила рейсы из Перми в Анталью Они должны были возобновиться с 3 апреля Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В расписании пермского аэропорта исчезли рейсы из Перми в Анталью авиакомпании Azur Air. Полёты с 3 апреля на турецкий курорт анонсировались на сайте Большого Савино с конца февраля.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию об отмене рейсов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Azur Air получил разрешение Росавиации увеличить с пяти до шести раз в неделю количество прямых регулярных рейсов из Перми в Анталью.

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