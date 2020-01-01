Авиакомпания Azur Air возобновит полеты из Перми в Анталью с 3 апреля Информация об этом появилась в расписании аэропорта «Большое Савино» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: АО «Международный аэропорт «Пермь»

С 3 апреля авиакомпания Azur Air возобновляет полеты из Перми в турецкую Анталью. Информация об этом появилась в расписании аэропорта «Большое Савино», сообщает «Рифей».

Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air планирует увеличить с пяти до шести раз в неделю количество прямых регулярных рейсов из Перми в Анталью. Об этом говорится в материалах к заседанию комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам при Росавиации.





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