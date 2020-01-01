Мария Сыропятова Прямые авиаперелёты из Перми в Симферополь стартуют 2 мая Обслуживать рейсы будет авиакомпания «Северный ветер» Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Северный ветер» начнёт летать из Перми в Симферополь с начала мая. Согласно расписанию аэропорта Большое Савино первый рейс запланирован на 2 мая 2022 года.

Вылет из Перми в 3 часа 25 минут, время в пути — 3 часа 30 минут.

Регулярные авиаперелеты по маршруту запланированы дважды в неделю до октября 2022 года. Напомним, что до 2 марта по сообщению Росавиации аэропорт Симферополя закрыт для авиаперелетов.

В новогодние праздники начала 2022 года симферопольское направление стало одним из самых востребованных для отдыха пермяков.

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