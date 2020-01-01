Мария Сыропятова В тур на зиму Где пермяки проведут новогодние каникулы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В зимний сезон 2021/22 значительно вырос спрос на зарубежные туры. При этом сохраняется тенденция прошлого года на отдых в регионах России и посещение достопримечательностей в Пермском крае.

Отдых за границей

«Спрос на зарубежные направления из Перми в ноябре вырос примерно в 3,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года, — отмечает директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев. — Люди сейчас хотят отдыхать и душой и телом. В прошлом году многие боялись и возможности заболеть, и ограничений из-за коронавируса. Теперь привыкли, хотя и сейчас на выбор направления для отдыха сильно влияют антиковидные ограничения. Чем их меньше в конкретной стране, тем больше туристов туда летит».

По словам Данила Поздеева, традиционно в новогодние праздники многие предпочитают отдых в ОАЭ, Доминиканской Республике, Турции и на Кубе. В этом году к списку добавился Египет. Причина — возобновление после 2015 года авиасообщения России с этой страной и открытие прямых авиаперелётов из Перми на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

«Потребитель соскучился по зарубежному отдыху, — отмечает руководитель магистерской программы «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» НИУ ВШЭ — Пермь Александра Сажина. — В прошлом году многие направления были закрыты. Также на рост спроса влияет и то, что для въезда во многие популярные для отдыха места россиянам нужно только показать ПЦР-тест в аэропорту. А в кафе или магазинах даже QR-код о вакцинации не будут спрашивать. А в российских регионах он необходим во многих общественных местах».

Путешествия по России

В этом году на период новогодних каникул вырос спрос и на поездки в российские города. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, на период с 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года больше всего перелётов из Перми в новогодние праздники запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону и Симферополь. При этом в лидерах роста — Москва и Санкт-Петербург. Спрос на них вырос примерно в 1,5 раза. Остальные направления показывают примерно уровень прошлого года.

По данным сервиса покупки билетов Аviasales.ru, самый высокий спрос в новогодние праздники на перелёты из Перми по направлению в Калининград (+81%), затем Москва (+69%) и Санкт-Петербург (+40%). Также существенный рост спроса отмечен на перелёты из Перми в Казань (+33%) и Тюмень (+32%). Спрос на Сочи примерно на уровне прошлого года.

Аналитики сервиса Туту.ру отмечают, что средний чек на авиаперелёты из Перми по России на новогодние праздники по сравнению с допандемийным периодом снизился. «Чек за перелёт в Москву сократился на 9%, в Краснодар — на 17%, в Ростов-на-Дону — на 46%, в Симферополь — на 4%, в Минеральные Воды — на 46%», — приводят данные падения цен в Туту.ру.

«Внутренний туризм продолжает усиливать позиции, — отмечает Данил Поздеев. — Люди больше летают в российские города. В прошлом году многие прочувствовали новый вид отдыха, в этом продолжают путешествия. Кроме того, и авиакомпании продолжают увеличивать количество бортов и расширять число направлений из Перми». Это, по мнению Данила Поздеева, позитивно сказывается на увеличении турпотока в российские регионы, поскольку делает более комфортными и дешёвыми перелёты по России.

Перечень популярных направлений достаточно стабилен. «Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, города Золотого кольца, Тюмень, Казань, — перечисляет направления зимнего отдыха для пермяков директор турфирмы «Валида» Елена Шперкина. — При этом если турист выбирает между прямым авиаперелётом в Калининград и Мурманск, то скорее предпочтёт самый западный город России. Прежде всего потому, что это направление более разрекламировано». Елена Шперкина отмечает, что в российские города многие едут без помощи турфирм, бронируя билеты и гостиницы самостоятельно. Пакетный тур, по словам Шперкиной, например в Сочи, может быть дешевле при покупке через турфирму.

Для более дешёвых, чем авиаперелёты, автобусных и железнодорожных туров в российские города характерно более позднее бронирование.

«Ажиотажный спрос на автобусные и железнодорожные туры в российские города традиционно начинается ближе к середине декабря, — отмечает директор турфирмы «Золотой компас» Алексей Зотиков. — Сейчас немногие покупают путёвки заранее. Слишком неопределённая ситуация из-за коронавируса и ограничений. А это, конечно, влияет на выбор направления отдыха. В этом году у нас раза в три увеличена линейка туров. Поэтому мы настроены позитивно. Но пока делать какие-то прогнозы рано». По мнению Алексея Зотикова, чем меньше ограничений, тем выше будет спрос на поездки в этот город или регион. В пример Алексей Зотиков приводит ситуацию начала ноября, когда из-за введённого локдауна турпоток по внутреннему туризму в России упал на 50–60%.

Экскурсии по Пермскому краю

Тем, кто не уехал за границу или в другой город России, остаётся покорять Пермский край. Экскурсионных программ по региону и близлежащим достопримечательностям с каждым годом становится всё больше.

В турфирмах Прикамья фиксируют рост спроса примерно в полтора-два раза относительно допандемийного периода. При этом места на туры в новогодние праздники у туроператоров уже заканчиваются.

«На Новый год мы уже почти все места продали, — отмечает директор Nordural Юрий Половников. — В этом году на зимние туры в Пермский край активно едут из Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России. Во-первых, у нас достаточно демократичные цены, особенно по сравнению с зарубежным отдыхом. Во-вторых, в условиях ограничений многие популярные места зимнего отдыха либо закрыты, либо недоступны из-за высоких цен».

«Туры по Пермскому краю существенно дешевле, чем отдых в другом городе России или за рубежом, — объясняет сложившуюся ситуацию Александра Сажина. — Кроме того, сейчас внутренний туризм вошёл в моду. У жителей Пермского края, как и других регионов России, растёт интерес к местам, рядом с которыми они живут. Всё больше внимания местным традициям, локальной кухне, народному творчеству».

Туроператоры прогнозировали этот рост, поэтому работали над введением новых туров по Пермскому краю.

«В этом году впервые повезём зимой группу в Гайны, — отмечает директор туристической компании «Компас» Сергей Хорошутин. — Это однодневный тур в места, мифология которых легла в основу сериала «Территория». Будем катать туристов в санях, поведём на концерт местных народных песен и съездим в деревню Пармайлово в парк деревянных скульптур».

В Ural.travel в этом году начали возить туристов в посёлок Юг Пермского района. «Для того чтобы добраться в Кын и прикоснуться к Горнозаводской цивилизации, нужно потратить от четырёх до пяти часов, — рассказывает директор турфирмы Ural.travel Юлия Рочева. — А посёлок Юг находится в 40 минутах езды от Перми. Здесь также был основан в XVIII веке медеплавильный завод. Остались штольни и плотина, на которые мы возим посмотреть туристов. Также в программе посещение местного храма, музей диковинных вещей, мастер-класс по изготовлению сувениров и экскурсия по посёлку».

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