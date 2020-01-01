Мария Сыропятова Авиакомпания «Азур Эйр» планирует увеличить число регулярных рейсов из Перми в Анталью Ожидается, что они появятся в летнем расписании аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Азур Эйр» планирует увеличить с пяти до шести раз в неделю прямые регулярные рейсы из Перми в Анталью (Турция). Об этом говорится в материалах к заседанию комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам при Росавиации.

Пока в расписании пермского аэропорта рейсов в Анталью нет. Ожидается, что они появятся в летнем расписании аэропорта Большое Савино.

Напомним, в летнем сезоне 2021 года были доступны прямые авиаперелёты из Перми в Анталью от авиакомпаний «Азур Эйр», «Северный ветер», «Россия», «Икар» и Red Wings.

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