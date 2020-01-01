Авиакомпании «Азур Эйр» разрешили увеличить число регулярных рейсов из Перми в Анталью Ожидается, что они появятся в летнем расписании аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпании «Азур Эйр» разрешили увеличить с пяти до шести количество прямых регулярных рейсов из Перми в Анталью (Турция). Приказ Росавиации подписан 3 марта 2022 года.

Полёты из Перми в Анталью «Азур Эйр» возобновляет с 3 апреля. Информация об этом появилась в расписании аэропорта Большое Савино.

Ранее стало известно, что туроператор Pegas Touristik временно приостановил отправку групп туристов по всем зарубежным направлениям, кроме Турции (Анталья).

Напомним, в летнем сезоне 2021 года были доступны прямые авиаперелёты из Перми в Анталью от авиакомпаний «Азур Эйр», «Северный ветер», «Россия», «Икар» и Red Wings.

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