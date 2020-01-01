Мария Сыропятова Туроператор «Пегас» приостановил отправку туристов почти по всем направлениям Исключение — Турция Поделиться Поделиться Твитнуть

Pegas Touristik приостановил отправку групп туристов по всем зарубежным направлениям, кроме Турции (Анталья). Об этом сообщили в пресс-службе туроператора. останавливаются ввозные рейсы пока до 28 марта 2022 года.

У туристов по несостоявшимся вылетам есть возможность перебронировать альтернативные направления по ценам на официальном сайте. При этом в случае более дорогостоящего тура, доплата должна быть произведена по действующему курсу. В случае более низкой цены первоначального тура разница в стоимости депонируется с возможностью её последующего использования.

Ранее о решении приостановить рейсы в Турцию до конца марта объявил туроператор «Библио-Глобус». Причина в том, что авиакомпании пока не имеют полной ясности по поводу того, как выполнять рейсы за границу и не столкнуться с последствиями санкций.

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