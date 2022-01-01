В пермском аэропорту приостановлено обслуживание участников программ лояльности Priority Pass и Lounge Key Оператор программ Collinson Group заявил, что с 12 марта не работает в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 12 марта в бизнес-залах международного аэропорта «Пермь» приостановлено обслуживание участников программ лояльности Priority Pass и Lounge Key, сообщили в пресс-службе Большого Савино.

Как пояснили в аэропорту, Collinson Group, оператор программ Priority Pass и Lounge Key, в ночь на 12 марта временно приостановил работу в России и бесплатного доступа не будет ко всем бизнес-залам в аэропортах и на железнодорожных станциях.





В качестве альтернативы в пермском аэропорту пассажирам могут предложить зал повышенного комфорта, но только при условии оплаты на месте.

В российских банках (Сбербанк, ГПБ, «Тинькофф» и др.) уже сообщили, что работают над альтернативными программами лояльности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.