В пермском аэропорту приостановлено обслуживание участников программ лояльности Priority Pass и Lounge Key
Оператор программ Collinson Group заявил, что с 12 марта не работает в России
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С 12 марта в бизнес-залах международного аэропорта «Пермь» приостановлено обслуживание участников программ лояльности Priority Pass и Lounge Key, сообщили в пресс-службе Большого Савино.
Как пояснили в аэропорту, Collinson Group, оператор программ Priority Pass и Lounge Key, в ночь на 12 марта временно приостановил работу в России и бесплатного доступа не будет ко всем бизнес-залам в аэропортах и на железнодорожных станциях.
В качестве альтернативы в пермском аэропорту пассажирам могут предложить зал повышенного комфорта, но только при условии оплаты на месте.
В российских банках (Сбербанк, ГПБ, «Тинькофф» и др.) уже сообщили, что работают над альтернативными программами лояльности.
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