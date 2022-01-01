Елена Синица Пермские магазины Sinsay и Calvin Klein предупредили об ответственности за нарушение прав работников Руководителям могут грозить штрафы до 70 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Краевая инспекция труда провела профилактические визиты в организации, учредителями или бенефициарами которых выступают зарубежные лица. В результате Sinsay и Calvin Klein были выданы предупреждения об административной ответственности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Руководителям предприятий может грозить штраф до 70 тыс.руб. и дисквалификация на срок до трёх лет.

Компаниям дали разъяснения касаемо требований трудового законодательства в случае приостановки производства, объявления простоя.

Ранее предупреждения о недопустимости нарушения трудовых прав получили магазины Adidas, Crocs, Levis, Pandora, Hugo Boss, Uniqlo.

Также трудинспекция предупредила закрытые магазины H&M, Zara, Bershka, Puma, Pull&Bear, Sephora, Zarina, Malibu shop об ответственности за нарушения прав работников.

Выдали предупреждения и автомобильным салонам города.

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