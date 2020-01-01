Елена Синица Пермскому стрелку собираются продлить срок ареста Сам Тимур Бекмансуров присутствовать на заседании суда не будет Поделиться Поделиться Твитнуть

Арест Бекмансурова

ТК «ВETTA»

Сегодня, 6 декабря, Дзержинский районный суд Перми рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Тимуру Бекмансурову. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

В суде добавили, что сам Бекмансуров присутствовать на заседании суда не будет, так как проходит психолого-психиатрическую экспертизу.





Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали. Семь наиболее тяжело раненных были перевезены в Москву для лечения в ведущих клиниках страны. Сегодня стало известно, что все они выписаны и вернулись в Пермь.





При задержании сам Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Тогда телеграм-канал Shot выяснил, что лечение Бекмансурова обходится в 2 млн руб. в сутки.





Инспекторов, обезвредивших стрелка, наградили почётными грамотами Перми. Также младший лейтенант полиции Константин Калинин был награждён орденом Мужества. Именно он задержал Тимура Бекмансурова. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Он организовал эвакуацию студентов и сотрудников с территории кампуса ПГНИУ.





Позднее Дзержинский районный суд Перми вынес решение отправить Бекмансурова в СИЗО на два месяца. Стрелок полностью признал свою вину.

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