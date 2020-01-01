Анна Брюханова Путин наградил инспекторов ДПС, обезвредивших пермского стрелка Младший лейтенант полиции Константин Калинин награждён орденом Мужества Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Калинин и Владимир Макаров

Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград сотрудникам госавтоиспекции, которые первыми прибыли на место происшествия и обезвредили стрелка в Пермском госуниверситете.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин награждён орденом Мужества. Именно он задержал Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете.

Старший лейтенант полиции Владимир Макаров удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Макаров организовал эвакуацию студентов и сотрудников с территории кампуса ПГНИУ.

Напомним, что 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Первыми на место прибыли двое сотрудников ДПС. Пока Владимир Макаров выводил людей с территории университета, Константин Калинин направился в химический корпус, где и обнаружил стрелка. На просьбу сотрудника полиции сложить оружие Бексмансуров открыл огонь и был ранен. Первую помощь на месте ему оказал Калинин.

По данным на 22 сентября, в ЧП пострадали 43 человека, шестеро погибли. Семь пациентом с самыми тяжёлыми ранениями доставили в клиники Москвы.

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