Анна Брюханова Число пострадавших при стрельбе в Пермском университете увеличилось до 43 человек Ранее власти сообщали о более чем двух десятках раненых Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня на заседании краевого правительства министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщила, что во время стрельбы в Пермском госуниверситете 20 сентября пострадали 43 человека. Из них 12 проходят лечение в трёх стационарах города. Ранее Минздрав РФ сообщал о том, что шесть человек погибли и 28 ранены.

«В тяжёлом состояний сейчас только один — это стрелок. Вчера вечером ему была проведена ампутация части голени. Сейчас его состояние крайне нестабильно. Все остальные, находящиеся как в стационаре, так и на амбулаторном лечении, в удовлетворительном состоянии», — рассказала глава минздрава.

Заседание правительства Пермского края началось с минуты молчания. Руководство региона почтило память погибших при стрельбе в ПГНИУ и обсудило ситуацию на текущий момент.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что эвакуированные в столицу пострадавшие (семь человек) остаются под ответственностью региона:

«Нужно подумать о дальнейшей реабилитации, когда люди будут выписаны из медицинских учреждений. Какие средства на это будут потрачены и откуда — это моя задача. И когда мы пострадавших будем доставлять из Москвы обратно, тоже должны будем взять все расходы на себя».

В министерстве социального развития подтвердили выплаты семьям погибших и пострадавших. Из резервного фонда на эти цели выделили 17 млн руб., необходимые средства уже были направлены 28 гражданам из семей погибших и 22 пострадавшим.

На благотворительный счёт Фонда социальной поддержки поступили средства от более трёх тысяч человек. В общей сложности поступившая сумма составляет полтора миллиона руб. Средства также будут направлены семьям погибших и пострадавших. С 22 сентября планируется начать производить и федеральные выплаты.

Дмитрий Махонин поручил в ближайшее время провести антитеррористическую комиссию и обсудить с правоохранительными органами готовность учебных заведений в плане обеспеченности безопасности, а также возможные изменения в части законодательства.

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