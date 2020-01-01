Елена Синица Последний пострадавший во время стрельбы в ПГНИУ выписан из московской клиники Он уже прибыл в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Последний пострадавший во время стрельбы в ПГНИУ выписан из московской клиники. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве также пояснили, что он прибыл в Пермь в четверг, 2 декабря.





Ранее сообщалось, что пострадавших при стрельбе взяли на медконтроль по месту жительства.





Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали. Семь наиболее тяжело раненных были перевезены в Москву для лечения в ведущих клиниках страны.

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