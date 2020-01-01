Елена Синица Пострадавшие при стрельбе в ПГНИУ взяты на медконтроль по месту жительства Один раненый продолжает лечение в столичной клинике Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С пострадавшими при стрельбе в ПГНИУ, которые уже вернулись в Пермь из столичных медцентров, врачи из поликлиник по месту жительства поддерживают удалённую связь. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Как пояснили в ведомстве, врач из поликлиники также может приехать к пациенту на дом, если это потребуется.





Кроме того, в региональном минздраве сообщили, что один пострадавший продолжает лечение в московской клинике. Его состояние оценивается как стабильное.





Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали. Семь наиболее тяжело раненных были перевезены в Москву для лечения в ведущих клиниках страны. Шестеро из них в настоящий момент выписаны.

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