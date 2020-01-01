Елена Синица СК РФ предъявил обвинение пермскому стрелку и требует ареста Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет РФ предъявил Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в ПГНИУ, обвинение об убийстве двух и более человек. Об этом «РИА Новости» сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, стрелок полностью признал свою вину, а состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил он.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об аресте обвиняемого будет выездным, оно пройдёт в пермской больнице.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В итоге шесть человек погибли, более 40 — пострадали.

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