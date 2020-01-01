«Находится в сознании, ведёт себя адекватно»: стало известно о состоянии пермского стрелка Лечение Бекмансурова обходится в два миллиона рублей в сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Состояние Тимура Бекмансурова стабильное, отрицательная динамика отсутствует. Молодой человек находится в сознании и ведет себя адекватно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

По его информации, студент отвечает на вопросы врачей, просит дать воду, при этом сам ничего не спрашивает. Единственный вопрос, который он задал, где его родители.

Для стабилизации дыхания пациента медики используют трахеостомическую трубку, добавил источник.

Телеграм-канал Shot выяснил, что лечение Бекмансурова обходится в два миллиона рублей в сутки.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории университета. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании нападавший был тяжело ранен.

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