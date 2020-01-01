Пермскому стрелку ампутировали ногу Тимура Бекмансурова перевели из реанимации в обычную палату Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября, ампутировали ногу. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

В настоящее время пермского стрелка перевели из реанимации в обычную палату. Как считают врачи, его жизнь почти вне опасности, но вероятность внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния существует. Из-за тяжелых ран у Бекмансурова могут отказать почки.

Молодой человек до сих пор находится без сознания, он подключён к аппарату ИВЛ.





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