Олег Антонов Тимур Бекмансуров арестован на два месяца Суд вынес решение о мере пресечения обвиняемому в стрельбе в ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров в реанимации / фото: Shot

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, арестован на два месяца до 13 декабря 2021 года. Судья Дзержинского районного суда Андрей Щеклеин вынес решение об избрании меры пресечения в ходе выездного заседания в Пермской краевой клинической больнице, где обвиняемый проходит лечение.

Как сообщили в пресс-службе суда, Бекмансуров будет отбывать арест в СИЗО.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Бекмансурову были предъявлены обвинения, он полностью признал свою вину, а состояние здоровья обвиняемого позволяет проводить с ним следственные действия.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории кампуса и в корпусах. В итоге шесть человек погибли, более 40 — пострадали.





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