Елена Синица Краевой следком завёл уголовные дела после стрельбы в школе посёлка Сарс Расследование взято на особый контроль Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой следком возбудил уголовные дела после стрельбы в Сарсинской школе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, по факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ(покушение на преступление), п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

В утреннее время 18 октября в Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю поступило сообщение о произошедших выстрелах в одной из школ поселка Сарс Октябрьского городского округа Пермского края.

Установлено, что 12-летний школьник принёс с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвёл два выстрела в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла причинены резаные раны 11-летнему школьнику.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе и.о. руководителя Октябрьского межрайонного следственного отдела и следователя, а также оперативных сотрудников ОМВД России по Октябрьскому городскому округу.

Также на место происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления, криминалисты и оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что будут исследованы условия хранения оружия, а также вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Сейчас осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели и назначаются судебные экспертизы.

Напомним, утром 18 октября 12-летний школьник Дмитрий Губаев пришёл в учебное заведение и открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга».

Стрелка обезвредила директор школы Галина Зайцева. Она сообщила, что школьник хотел расправиться с одной из учениц.

В результате ЧП пострадал один из учащихся. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Губернатор края поручил проверить охранную организацию школы в Сарсе. В связи с ЧП открыта линия психологической помощи для родителей и детей

Сегодня занятия в школе посёлка Сарс отменены.

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