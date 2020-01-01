Елена Синица Минтербез: стрелка обезвредил директор школы Занятия в учебном заведении отменены Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в п. Сарс

По данным минтербеза Пермского края, 12-летний ученик, открывший стрельбу в школе посёлка городского типа Сарс Октябрьского городского округа, находился в состоянии эмоционального расстройства.

Поясняется, что директор школы увела ребёнка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие.

Сейчас устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия.

Как уточняет портал Октябрьского района ProCHAD, инцидент произошёл в Сарсинской СОШ им. Карпова.

«Те школьники, которые пришли и не успели эвакуироваться, закрыты в классах. Но большая часть уже покинула школу и ушла домой», — сказал глава округа Георгий Поезжаев.

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