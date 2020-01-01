Елена Синица
Минтербез: стрелка обезвредил директор школы
Занятия в учебном заведении отменены
По данным минтербеза Пермского края, 12-летний ученик, открывший стрельбу в школе посёлка городского типа Сарс Октябрьского городского округа, находился в состоянии эмоционального расстройства.
Поясняется, что директор школы увела ребёнка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие.
Сейчас устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия.
Как уточняет портал Октябрьского района ProCHAD, инцидент произошёл в Сарсинской СОШ им. Карпова.
«Те школьники, которые пришли и не успели эвакуироваться, закрыты в классах. Но большая часть уже покинула школу и ушла домой», — сказал глава округа Георгий Поезжаев.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.