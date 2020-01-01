В Пермском крае ученик шестого класса устроил стрельбу в средней школе Стрелок задержан, пострадавших нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в п. Сарс

В посёлке городского типа Сарс Октябрьского городского округа Пермского края шестиклассник открыл стрельбу в местной общеобразовательной школе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

12-летний подросток в понедельник утром, 18 октября, в стенах учебного заведения произвёл два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». По предварительным данным, пострадавших нет.

Стрелок задержан. Сейчас с ним работают правоохранители.

Напомним, 20 сентября в Перми студент юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании вуза. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.