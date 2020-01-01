Елена Синица При стрельбе в Сарсинской школе пострадал один школьник Ему порезало ногу осколком от стекла двери Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в п. Сарс

При нападении на школу в Пермском крае есть один пострадавший. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Поясняется, что, когда шестиклассник открыл стрельбу из «Сайги» осколком стекла от двери порезало ногу мальчику, поднимавшемуся по лестнице.

Напомним, утром 18 октября 12-летний подросток в стенах учебного заведения произвёл два выстрела из охотничьего ружья «Сайга».

Стрелок задержан. Сейчас с ним работают правоохранители. Обезвредила стрелка директор школы.

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