Елена Синица
При стрельбе в Сарсинской школе пострадал один школьник
Ему порезало ногу осколком от стекла двери
При нападении на школу в Пермском крае есть один пострадавший. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Поясняется, что, когда шестиклассник открыл стрельбу из «Сайги» осколком стекла от двери порезало ногу мальчику, поднимавшемуся по лестнице.
Напомним, утром 18 октября 12-летний подросток в стенах учебного заведения произвёл два выстрела из охотничьего ружья «Сайга».
Стрелок задержан. Сейчас с ним работают правоохранители. Обезвредила стрелка директор школы.
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