Елена Синица
Стали известны мотивы стрелка в Сарсинской школе
Школьник хотел расправиться с одной из учениц
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе пос. Сарс Октябрьского городского округа Пермского края, хотел расправиться с одной из учениц. Об этом телеграм-каналу Baza сообщила директор школы Галина Зайцева.
«Про ребёнка говорит, про девочку, что хотел с ней расправиться. Но девочки в это время в школе не было. Когда я вышла в коридор, он кричал, что в него вселился Бог. У него просто был нервный срыв», — рассказала Галина Зайцева.
Напомним, утром 18 октября 12-летний школьник Дмитрий Губаев пришёл в учебное заведение и открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Было произведено два выстрела: в потолок и стену.
Стрелка обезвредила директор школы. Сейчас с задержанным работают правоохранители.
Также сообщается, что в результате ЧП пострадал один из учащихся. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.
Сегодня занятия в школе посёлка Сарс отменены.
Также сообщалось, что краевой минтербез проведёт проверку охранной организации учебного заведения. В Октябрьский городской округ выехали представители министерства территориальной безопасности и министерства образования.
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