Елена Синица Стали известны мотивы стрелка в Сарсинской школе Школьник хотел расправиться с одной из учениц Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в посёлке Сарс

Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе пос. Сарс Октябрьского городского округа Пермского края, хотел расправиться с одной из учениц. Об этом телеграм-каналу Baza сообщила директор школы Галина Зайцева.

«Про ребёнка говорит, про девочку, что хотел с ней расправиться. Но девочки в это время в школе не было. Когда я вышла в коридор, он кричал, что в него вселился Бог. У него просто был нервный срыв», — рассказала Галина Зайцева.

Напомним, утром 18 октября 12-летний школьник Дмитрий Губаев пришёл в учебное заведение и открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Было произведено два выстрела: в потолок и стену.

Стрелка обезвредила директор школы. Сейчас с задержанным работают правоохранители.

Также сообщается, что в результате ЧП пострадал один из учащихся. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Сегодня занятия в школе посёлка Сарс отменены.

Также сообщалось, что краевой минтербез проведёт проверку охранной организации учебного заведения. В Октябрьский городской округ выехали представители министерства территориальной безопасности и министерства образования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.