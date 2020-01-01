Елена Синица Губернатор края поручил проверить охранную организацию школы в Сарсе В связи с ЧП открыта линия психологической помощи для родителей и детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в посёлке Сарс

Краевой минтербез проведёт проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении МБОУ «Сарсинская СОШ им. А. М. Карпова». Такое поручение ведомству дал губернатор края Дмитрий Махонин, сообщается в телеграм-канале министерства территориальной безопасности.

Кроме этого, по поручению губернатора, в Октябрьский городской округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

Напомним, утром 18 октября 12-летний школьник Дмитрий Губаев пришёл в учебное заведение и открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Было произведено два выстрела: в потолок и стену.

Стрелка обезвредила директор школы Галина Зайцева. Сейчас с задержанным работают правоохранители. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия.

Также сообщается, что в результате ЧП пострадал один из учащихся. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Сегодня занятия в школе посёлка Сарс отменены.

В связи с ЧП в школе пос. Сарс Октябрьского округа была открыта линия психологической помощи для родителей и детей. За оказанием психологической поддержки можно обратиться по телефонам:

— Краевой психологический центр: 8 (800)100-83-05;

— Краевая клиническая психиатрическая больница: 8 (800) 200-89-11;

— Главное управление МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02;

— Краевой Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения: 8 (342) 212-89-70; 89504460516.

Кроме того, в краевом фонде соцподдержки населения открыта горячая линия. Номера скорой социальной помощи:

— для стационарного телефона — 129;

— для мобильного телефона — 8 (800) 100-83-05.

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