Елена Синица По итогам июля Пермский край вошёл в число регионов с высокой устойчивостью Прикамье набрало семь баллов из 10 возможных Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По итогам июля Прикамье вошло в число регионов с высокой устойчивостью. Об этом говорится в рейтинге фонда «Петербургская политика».

Согласно данным рейтинга, Пермский край набрал семь баллов из 10 возможных. По сравнению с июнем, этот показатель вырос на 0,1 балла.





Больше всего баллов набрали Тульская область (8,4), Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО (8,2 баллов).





Самую слабую устойчивость продемонстрировали Дагестан ( 3 балла), Ингушетия (3,1), Хабаровский край (3,6)





Кроме этого, фонд провёл мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов.





В Пермском крае в числе позитивных названы выделение региону 700 млн руб. на поддержание сбалансированности бюджета, подписание губернатором Дмитрием Махониным, ректором МФИТИ Дмитрием Ливановым и ректором ПГНИУ Дмитрием Красильниковым соглашения о создании консорциума «Индустрия роста», заключение правительством Пермского края и ПАО НПО «Искра» соглашения о сотрудничестве, решение краевого правительства о создании некоммерческого Дягилевского фонда , включение Минпромторгом РФ в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики.





К негативным событиям отнесли задержание в Перми депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Бурнашова за вождение в пьяном виде и оскорбление полицейских, отставку вице-премьера по вопросам развития инфраструктуры Григория Невоструева, расторжение контракта с подрядчиком, проводившим реконструкцию перрона в пермском аэропорту, а также присуждение штрафа в 20 тыс.руб. пермячке за запись видеообращения к Владимиру Путину с просьбой о сохранении стадиона «Молот».





В числе «прочих заметных событий» — разрешение департамента архитектуры и градостроительства администрации Перми на строительство Еврейского благотворительного центра.

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