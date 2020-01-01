Олеся Максименко В Перми выдано разрешение на строительство Еврейского благотворительного центра В ближайшее время община приступит к подготовке площадки для строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация проекта центра.

Дмитрий Енцов

На своей странице в «ВКонтакте» МИРО «Еврейская община г. Перми» сообщило, что городской департамент архитектуры и градостроительства администрации выдал разрешение на строительство объекта «Еврейский благотворительный центр».

В помещении по адресу ул. Энгельса, 25 будут организованы кружки, концерты, спортзал, обустроена прилегающая территория, которая будет открыта для всех. В ближайшее время община планирует приступить к подготовке площадки для строительства.

Напомним, постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» по адресу ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) было подписано главой Перми в сентябре 2019 года.

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