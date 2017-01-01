Глава Перми подписал постановление о смене вида участка для строительства Еврейского центра
Дмитрий Самойлов подписал постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» по адресу ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2).
Таким образом, иудейская религиозная организация «Еврейская община г. Перми» получила возможность начать подготовительные работы по строительству Еврейского благотворительного центра.
Напомним, 28 августа аналогичную рекомендацию главе города вынесла комиссия по землепользованию и застройке, которая утвердила итоги публичных слушаний по этому вопросу. Сами слушания состоялись в ДКЖ 12 августа.
Участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году, а в 2016 году безвозмездно передан общине.