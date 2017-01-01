Глава Перми подписал постановление о смене вида участка для строительства Еврейского центра

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Визуализация проекта центра

Фото: Администрация Перми

Дмитрий Самойлов подписал постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» по адресу ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2).

Таким образом, иудейская религиозная организация «Еврейская община г. Перми» получила возможность начать подготовительные работы по строительству Еврейского благотворительного центра.

Напомним, 28 августа аналогичную рекомендацию главе города вынесла комиссия по землепользованию и застройке, которая утвердила итоги публичных слушаний по этому вопросу. Сами слушания состоялись в ДКЖ 12 августа.

Участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году, а в 2016 году безвозмездно передан общине.