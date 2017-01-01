Комиссия по землепользованию рекомендовала главе Перми разрешить использовать участок под Еврейский центр 12 августа по данному участку прошли публичные слушания

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Проектный эскиз здания еврейского центра

Фото: Администрация Перми

Комиссия по землепользованию и застройке Перми 28 августа признала состоявшимися публичные слушания и приняла решение рекомендовать главе города Дмитрию Самойлову предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования участка по адресу ул. Энгельса, 25 (напротив ДКЖ) под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций».

На участке площадью 6,3 тыс. кв. м иудейская религиозная организация «Еврейская община г. Перми» планирует строительство Еврейского благотворительного центра и обустройство прилегающей территории.

Присутствовавшие на заседании представители заявителя рассказали, что в центре будет широко представлена социальная направленность — будут организованы кружки, концерты, спортзал, обустроена прилегающая территория, которая будет открыта для всех.

Публичные слушания по этому поводу состоялись 12 августа во Дворце культуры железнодорожников и стали одними из самых массовых и «жарких» за последние годы.

Как отметили на комиссии, всего на слушаниях зарегистрировались 186 слушателей и 30 участников. От них в итоге было получено 24 предложения (они принимались до 24 августа).

Все предложения можно условно разделить на пять групп: категорически против строительства центра, за строительство, за то, чтобы на этой территории был обустроен сквер им. Пономарёва (он существует, но фактически заброшен), за появление в этом месте детского сада, за строительство Русского центра.

Как отметила заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова, некоторые слушатели ошибочно восприняли территорию под центр на месте сквера им. Пономарёва. По её словам, «Яндекс. Карты» неточно указывали расположение сквера. На самом деле сквер и участок под центр находятся рядом: сквер — на стороне ДКЖ, а участок — через дорогу, рядом с автозаправкой. Сейчас эта неточность исправлена.

Во время слушаний главный довод противников появления центра в том, что «Еврейская община г. Перми» не имеет никакого отношения к «традиционным» иудеям, а представляет из себя общину ультраортадоксальных хасидов «Хабад Любавич». То есть, по их мнению, является сектой.

На самом деле это вопрос спорный. Тем не менее организация официально зарегистрирована Минюстом РФ.

Присутствовавший на заседании комиссии глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин отметил, что в микрорайоне Светлом, где и находится обсуждаемый участок, сейчас наблюдается нехватка скверов и парков и проект Еврейского центра эту проблему во многом снимает.

Член комиссии, архитектор-реставратор Геннадий Воженников отметил, что на самом деле большинство жителей окрестных домов против будущего строительства, хотя многие из них на слушаниях не присутствовали.

Общественник и член комиссии Денис Галицкий заявил, что он не против строительства центров любых религиозных организаций, но сомневается, что там будет именно благотворительный центр:

«Сейчас ваша организация находится в доме на ул. 25-го Октября, там нет никакой таблички, нет никаких сведений, что вы занимаетесь именно благотворительностью. Повесьте объявление, что вы осуществляете благотворительность и чем может заниматься в вашей организации любой зашедший пермяк».

По мнению Галицкого, все перечисленные представителями общины планы не являются благотворительностью.

«Например, если вы организуете школу и родители учеников будут вносить плату за обучение — это уже не благотворительность. Я против того, что различные религиозные организации, прикрываясь словом «благотворительность», забирают участки и никакую благотворительность не организовывают», — добавил Галицкий.

В итоге большинством голосов (восемь — за, двое — против) комиссия вынесла положительное решение по участку.

Напомним, община несколько лет искала площадку для строительства центра. Сначала он планировался на Разгуляе, затем по адресу ул. Клименко, 26. Но в обоих случаях вопрос снимался из-за возмущения части общественности. Участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году, а в 2016 году безвозмездно передан общине.

В декабре прошлого года комиссия по землепользованию и застройке отправила вопрос на публичные слушания, но в феврале этого года за день до их проведений община их отменила. В июле комиссией назначены повторные слушания, которые в итоге состоялись.