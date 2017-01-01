«Не надо превращать слушания в базар» В Перми состоялась жаркая дискуссия вокруг строительства Еврейского центра

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Общественные слушания в ДКЖ по поводу «Еврейского благотворительного центра»

Фото: Дмитрий Енцов

В Доме культуры железнодорожников 12 августа состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования участка по адресу ул. Энгельса, 25 (рядом с тем же ДКЖ) под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций». Заявителем выступила иудейская религиозная организация «Еврейская община г. Перми», которая планирует организовать на участке «Еврейский благотворительный центр». Сами слушания превратились в жаркие дискуссии и по самой идее «центра», и по его назначению.

Долгий путь к слушаниям

Община не первый год заявляет о планах на строительство «Еврейского благотворительного центра», но камнем преткновения являлся земельный участок под него, который община никак не могла найти. В начале 2010-х годов построить центр планировалось на Разгуляе по адресу ул. Клименко, 26. Однако перспектива строительства в историческом центре Перми нового объекта вызвала возмущение части местных жителей, что привело к смене местоположения: в 2015 году администрация одобрила под эти цели участок площадью 6,3 тыс. кв. м на ул. Энгельса и в 2016 году передала его общине в безвозмездное пользование.

После этого вопрос несколько лет не получал развития, пока в декабре прошлого года комиссия по землепользованию и застройке не отправила заявление общины на публичные слушания. Они должны были состояться в том же ДКЖ в феврале этого года, но за день до их проведения община их отменила.

Комментариев от представителей общины не последовало, но очевидно, что причиной отмены стала активность националистически настроенной общественности, которую возглавил кандидат географических наук, но больше всё-таки общественный деятель Роман Юшков.

Его доводы: «Еврейская община г. Перми» не имеет никакого отношения к «традиционным» иудеям, а представляет из себя общину ультраортадоксальных хасидов «Хабад Любавич». То есть, по мнению Юшкова, является сектой.

Несмотря на то что организация официально зарегистрирована, «традиционные» иудеи, которые посещают пермскую синагогу, критически относятся к хасидам и отказываются комментировать их инициативы, в том числе и по строительству Еврейского центра. Как это часто бывает в религиозных вопросах, не всё здесь однозначно: кто из них более «правильный», а кто нет —вопрос сложный. У каждой из сторон своя точка зрения. Как говорится в одной известной телеперадаче, «это совершенно другая история», и здесь мы её касаться не будем.

Визуализация проекта центра. Фото: администрация Перми

Жаркие обсуждения

Комиссия по землепользованию и застройке 4 июля повторно назначила публичные слушания по поводу строительства Еврейского центра. Как заявил тогда первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев, «хватит прятать голову в песок от этого вопроса», а отрицательное мнение по поводу центра, по его мнению, «было накручено одиозными людьми».

12 августа слушания наконец состоялись. Надо признать, что они сильно отличались от большинства подобных собраний. Как правило, такие мероприятия в Перми довольно скучны, по сути, носят формальный характер и собирают пару-тройку человек. Исключениями становятся слушания, которые затрагивают наиболее острые вопросы, и религиозные объекты относятся как раз к таким темам.

Эти слушания не обманули ожидания и стали массовыми. В зале присутствовало не менее 160 человек, аудитория состояла из двух «лагерей»: инициаторов строительства (они были в меньшинстве, их представляли максимум человек 30) и активного большинства — тех, кого привёл с собой Роман Юшков: часть недовольных жителей окрестных домов и православные активисты.

Фактически сразу же были нарушены все регламенты и слушания превратились в подобие телешоу, когда выступающие, как правило, выбивались из отведённых им по регламенту двух минут, а люди в зале всячески пытались перекрикивать выступающих, иногда под улюлюканья, а временами и под громкие аплодисменты.

Визуализация проекта центра.

Фото: Дмитрий Енцов

Модераторам — главе администрации Дзержинского района Александру Стяжкину и заместителю главы горадминистрации Ольге Немировой — пришлось очень непросто. Зачастую им приходилось идти по рядам и в прямом смысле успокаивать возбуждённую аудиторию.

Из 35 заявленных выступлений до логического завершения дошло штук 15, а отведённый на мероприятие час растянулся почти на два часа. К счастью, до полноценного рукоприкладства не дошло, хотя пару раз ситуация была на грани. Присутствовавшим сотрудникам ЧОПа, а затем и паре нарядов полиции, расслабиться точно не удалось.

Тем не менее заявителям удалось рассказать, что будет в Еврейском благотворительном центре. Любопытно, что проект презентовал известный пермский актёр и участник КВН Александр Смирнов.

«Хотя у меня русское имя и фамилия, по национальности я — еврей», – начал он своё выступление.

Далее он поведал, что «добрые отношения с соседями мы ставим во главу угла», обнародовал справочную информацию о том, что еврейские общины есть в 200 городах России, а в 40 городах есть подобные Еврейские центры: например, в соседнем Екатеринбурге, а также в Уфе, Нижнем Новгороде, Красноярске и Архангельске.

«Это всегда красивые современные здания, украшающие городской ландшафт», —сообщил Смирнов и добавил, что сейчас участок по Энгельса, 25 — это «необлагороженная территория» (формально там расположен сквер им. Пономарёва, но реальный сквер она мало напоминает).

По словам артиста, после строительства центра территория будет облагорожена и общедоступна. Там появятся дорожки, скамейки, спортивные и детские площадки, «которыми смогут пользоваться жители района».

Собравшихся больше всего интересовало, что будет в самом здании, потому что термин «общественный центр» действительно имеет очень широкое значение.

«Здание будет высотой три-четыре этажа. Внутри будет образовательный и досуговый центр для детей, будет организована социальная и благотворительная работа. Кроме того, внутри будет организован еврейский музей толерантности», — пояснил Александр Смирнов. Кроме того, в центре запланированы лекции, будет организован зал торжеств, столовая, библиотека.

Парковка будет расположена внутри территории со стороны улицы, так что она не должна помешать окружающим. Строительство объекта, что немаловажно, будет осуществлено «исключительно на частные средства и пожертвования».

Эта презентация стала единственным выступлением, которое прошло относительно спокойно. По крайней мере, выступающий успел сказать всё, что хотел. Остальные выступления были в основном потоками эмоций, которые превращались из монолога в диалог с залом, временами напоминающий средневековый схоластический диспут.

Например:

— Евреи живут в Перми 200 лет...

— Но не любавичские хасиды!

Или:

— Скоро 300-летие нашего города...

— Не вашего!

Ну, и самое популярное:

— Появится место для прогулок и досуга...

— Да вы всё это прикроете, и там появится синагога!

Визуализация проекта центра.

Фото: Дмитрий Енцов

Активистка со стороны Юшкова Нина Павлова вспомнила «культурную революцию» времён губернатора Олега Чиркунова: «С вашим появлением (любавичских хасидов — ред.) начались проблемы. Ваш Мильграм привёз Гельмана, а в Театре-Театре показывают лесбийские половые акты».

Фраза «Хватит превращать слушания в базар» звучала очень часто, причём её произносили исключительно представители власти и заявителей.

Роман Юшков часто сетовал на то, что, когда предлагаешь «русский общественный центр», то идею сразу отрицают, а «вот еврейский — пожалуйста».

Среди выступающих оказалась бывшая сотрудница Еврейского общинного центра по возрождению еврейской традиции Татьяна Кротова, которая заявила, что «центр» превратится в «город в городе, государство в государстве».

С другой стороны заявителей поддержал известный телеведущий Игорь Гиндис, который сделал ставку на то, что в районе мало спортивных и детских площадок, поэтому надо строить.

К счастью, после окончания слушаний до конфликтов не дошло. Одним из последних из здания вышел мальчик, одетый в хасидскую одежду, который подошёл к сотрудникам ЧОПа. «Можно сделать с вами селфи?» — спросил мальчик. «Лучше не надо», — ответили уставшие и желающие побыстрее отправиться домой охранники.

Итоги публичных слушаний должна подвести комиссия по землепользованию и застройке и затем рекомендовать (или не рекомендовать) главе Перми Дмитрию Самойлова отправить вопрос на рассмотрение Пермской городской думы.

С проектом Еврейского общинного центра можно ознакомиться до 14 августа в Доме культуры железнодорожников (улица Локомотивная, 1) и администрации Дзержинского района Перми (улица Ленина, 85), время работы — с 10:00 до 17:00.