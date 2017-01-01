Строительство еврейского центра в Перми на ул. Энгельса будет рассмотрено на публичных слушаниях

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Сегодня комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рассмотрела заявление иудейской религиозной организации «Еврейская община Перми» о предоставлении разрешения на использование земельного участка на ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций».

Как отметили на заседании, территория площадью 6,3 тыс. кв. м, расположенная около ДКЖ, передана в безвозмездное пользование общине. Она запланировала строительство четырёхэтажного еврейского центра для организации благотворительных, учебных, спортивных мероприятий, праздников и концертов.

Большинством голосов заявление было одобрено и отправлено на публичные слушания. Но отметим, что представителей общины на заседании не было и у некоторых членов комиссии возникли вопросы, что конкретно планируется организовать в здании.

Напомним, община несколько лет искала площадку для строительство центра. Сначала он планировался на Разгуляе, затем по адресу ул. Клименко, 26. Но в обоих случаях вопрос снимался из-за возмущения части общественности. Участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году.