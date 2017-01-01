Публичные слушания по предоставлению участка под еврейский центр отменены по инициативе общины

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Проектный эскиз здания еврейского центра

Фото: Администрация Перми

Постановлением главы города Перми Дмитрия Самойлова отменены публичные слушания по предоставлению земельного участка для строительства еврейского центра. Слушания должны были состояться 14 февраля, но, как пояснили в мэрии, накануне инициатор мероприятия — «Еврейская община Перми» — уведомила об отмене слушаний.

В самой общине отказались комментировать причину своих действий. Тем не менее она имеет право вновь вынести вопрос на слушания в другие даты.

Напомним, в декабре 2018 года комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рассматривала заявление иудейской религиозной организации «Еврейская община Перми» о предоставлении разрешения на использование земельного участка на ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций».

Как отметили на том заседании, территория площадью 6,3 тыс. кв. м, расположенная около ДКЖ, передана в безвозмездное пользование общине. Она запланировала строительство четырёхэтажного еврейского центра для организации благотворительных, учебных, спортивных мероприятий, праздников и концертов.

Большинством голосов заявление было одобрено и отправлено на публичные слушания. Но отметим, что представителей общины на заседании не было и у некоторых членов комиссии возникли вопросы, что конкретно планируется организовать в здании.

Община несколько лет искала площадку для строительства центра. Сначала он планировался на Разгуляе, затем по адресу ул. Клименко, 26. Но в обоих случаях вопрос снимался из-за возмущения части общественности. Участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году. В 2016 году безвозмездно передан общине.