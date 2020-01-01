Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Правительство Пермского края поддержало создание Дягилевского фонда Ожидается, что он будет сформирован в нынешнем году Поделиться Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

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На заседании правительства Пермского края 27 июля было принято решение о создании в Пермском крае некоммерческого Дягилевского фонда. В повестке дня вопрос не был заявлен, для принятия решения оказалось достаточно двух минут в конце заседания.

В проекте постановления правительства сказано, что Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив создаётся для формирования общественного пространства с целью сохранения наследия Дягилевых в Пермском крае.

На заседании правительства министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский пояснил, что в тематику фонда входит «наш главный бренд — Дягилевский фестиваль», кроме того, планируется восстановление усадьбы Дягилевых в Бикбарде и создание музея Дягилевых в Перми.

По информации «Нового компаньона», ожидается, что в формировании фонда примут участие Сбербанк и банк ВТБ, а также структуры Романа Абрамовича. Учредителем фонда выступает министерство культуры Пермского края, и часть средств фонда будет поступать из краевого бюджета.

В проекте постановления правительства сказано, что эти средства будут изысканы за счёт перераспределения финансов госпрограммы «Пермский край — территория культуры» (не путать с одноимённым проектным конкурсом, в ходе которого выбирают «центры культуры Пермского края»).

Ожидается, что фонд будет учреждён и сформирован уже в нынешнем году; в этом случае Дягилевский фестиваль 2022 года будет финансироваться за счёт фонда и уже не будет входить в госзадание Пермского театра оперы и балета.

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