Пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию с пермским стадионом «Молот» Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория у УДС «Молот»

Константин Долгановский

В Кремле разобрались с историей пермской активистки Елены Германовой, которая после записи видеообращения к президенту РФ с просьбой сохранить стадион «Молот» была задержана. Позже суд оштрафовал её на 20 тыс. руб. за незаконно организованное публичное мероприятие.

Отвечая на вопрос Ura.ru по этому поводу и ситуации вокруг пермского стадиона в целом, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил:

«К сожалению, стадион долгое время абсолютно не работал и не работает до сих пор. Там всё заросло бурьяном. Справедливости ради, никто там никаким спортом не занимался больше года. Только жители выгуливали собак. Мы с уважением относимся к мнению граждан, но то, что они защищают, это вовсе не спортивный объект. Никакого спорта там нет давно».

Что касается наказания активистки, то Песков предложил дождаться решения апелляционной инстанции, поскольку Елена Германова обжаловала постановление о наложении штрафа.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает интересным, что «местный кейс» является объектом анализа администрации президента:

«Это говорит о том, что власть слышит людей и пытается разобраться в ситуации и принять взвешенное решение. Чисто по-человечески людей, которые защищают «Молот», понять можно, но жизнь есть жизнь, и на месте «Молота» может возникнуть что-то ещё. Это абсолютно нормально. Полупустой заброшенный стадион много лет стоит. И тот потенциал, который в нём заложен, и с точки зрения места, и с точки зрения площади, не используется».

Политический консультант Людмила Ознобишина придерживается позиции по сохранению спортобъекта на стадионе «Молот», но считает, что вынесение её в политически спекулятивную плоскость вредно и деструктивно:

«Ситуация с «Молотом» продолжает искусственно раскачиваться в политических целях. Очевидно, что по какому-то недоразумению произошло задержание и вынесение штрафа. Теперь в этих перегибах правоохранительных органов оказались виноваты все. И появился новый повод для политических спекуляций».

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